Опитування показало, кому із закордонних політиків найбільше довіряють українці

Найменша кількість респондентів довіряє президенту країни-агресорки

Серед закордонних політиків найбільшу довіру в українців викликає президент Польщі Анджей Дуда (52,5% опитуваних), ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель (51,8%) та президент США Джо Байден (49,8%). Про це свідчать результати опитування InfoSapience, яке проводилося з 8 по 29 листопада.

Відповідно до нього, 52,5% респондентів зазначили, що найбільшу симпатію в них викликає президент Польщі Анджей Дуда, 51,8% – колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель, 49,8% – президент США Джозеф Байден, 41,6% – президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, 41,2% – президент Франції Еммануель Макрон.

Найменша кількість респондентів назвала російського лідера Володимира Путіна – 12,1%. Глава РФ також лідирує серед тих, кому українці найбільше не довіряють – 76,7%, далі йде Олександр Лукашенко – 59,2% та Еммануель Макрон – 35%.

У рейтингу найменш впізнаваних лідирують голова Європейської Ради Шарль Мішель – 56,2%, голова КНР Сі Цзіньпін – 53,7%, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – 52.8%, президентка Молдови Мая Санду – 52,6%.

Метод опитування – особисте інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів (CAPI). Вибірка становить 1007 осіб віком від 18 років та є репрезентативною населенню за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Опитування проводилося на підконтрольній уряду України територіях. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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