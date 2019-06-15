«Опозиційна платформа-За життя» подала документи в ЦВК



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В списку партії понад 30% кандидатів - жінки

У суботу, 15 червня, представники партії «Опозиційна платформа-За життя» подали документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатами в народні депутати.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Сплав молодості і досвіду - так можна схарактеризувати список «Опозиційної платформи-За життя» … Це молоді люди і вже досвідчені державники, які знають, як вивести країну з кризи, відродити економіку і забезпечити громадянам гідний соціальний захист», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в списку партії понад 30% кандидатів — жінки.

«Своїми пріоритетами політсила ставить припинення конфлікту на південному сході України, зниження цін на газ, розв’язання соціальних питань громадян, відновлення економіки», - повідомляє прес-служба партії.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.

В першу п’ятірку очікувано увійшли партійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.