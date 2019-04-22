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    Політика

    Остаточна явка на виборах склала 62,09%: де найактивніше голосували

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    Голосування на виборах 21 квітня 2019 р. - Остаточна явка на виборах склала 62,09%: де найактивніше голосували
    Голосування на виборах 21 квітня 2019 р.
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Львівська область показала найбільшу активність

    Остаточна явка виборців у другому турі виборів президента України склала 62,09%. Про це повідомила Центральна виборча комісія.

    У першому турі явка виборців була на рівні 62,8%.

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    Найбільша активність виборців зафіксована у Львівській та Дніпропетровській областях (67,34% і 65,89% відповідно), а також у Києві (65,85%).

    Найнижча явка зафіксована в Закарпатській області (46,38%).

    Також висока активність виборців була у Волинській, Запорізькій та Харківській областях – понад 64%.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.15%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.51%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

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