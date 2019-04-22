Остаточна явка на виборах склала 62,09%: де найактивніше голосували



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Голосування на виборах 21 квітня 2019 р. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Львівська область показала найбільшу активність

Остаточна явка виборців у другому турі виборів президента України склала 62,09%. Про це повідомила Центральна виборча комісія.

У першому турі явка виборців була на рівні 62,8%.

Найбільша активність виборців зафіксована у Львівській та Дніпропетровській областях (67,34% і 65,89% відповідно), а також у Києві (65,85%).

Найнижча явка зафіксована в Закарпатській області (46,38%).

Також висока активність виборців була у Волинській, Запорізькій та Харківській областях – понад 64%.

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Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.