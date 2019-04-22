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    Голосування на виборах президента України завершилося за кордоном

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    Голосування на виборах президента України завершилося за кордоном

    Голосування завершилося на ділянці в Сан-Франциско о 6 ранку

    Голосування у другому турі виборів президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). 

    Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 квітня.

    Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн.

    Додамо, виборчі дільниці в Україні закрилися о 20:00 у неділю, 21 квітня, вони працювали з 8 ранку.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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