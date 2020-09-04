В Умані шість хасидів хворіють на Covid-19



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Зараз в Умані прийняті всі заходи, які дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян, - Церебрій

Всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на коронавірус у приватних клініках Умані своїм коштом, - мер Умані

В Умані у шести хасидів-паломників виявили зараження коронавірусом. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій, повідомляє PavlovskyNews.

Зазначається, що місцева влада закликала паломників проходити тестування на Covid-19.

«У міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих коронавірусом, а вже лікуються 18 осіб. Для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості», - йдеться у повідомленні.

За словами Цебрія, всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на коронавірус у приватних клініках Умані своїм коштом. Він зазначив, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

Мер також зазначив, що зараз в Умані прийняті всі заходи, які дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.

Як повідомлялося 3 вересня, влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Нагадаємо, також міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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