Парубій розповів, які питання розгляне Верховна Рада на наступній сесії



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Нова сесія Верховної Ради розпочнеться з розгляду питань про вибори і нацбезпеку

Верховна Рада під час сесії восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Усі виборчі законопроекти важливі у виборчий рік. У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним із перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс», – сказав Парубій.

Він також заявив, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, що імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності СБУ та розвідки.

13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нині народні депутати перебувають на літніх канікулах. Нова, дев’ята сесія, відкриється 4 вересня.