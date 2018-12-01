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    Політика

    Павло Клімкін заявив про проугорськість України

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    Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив прихильність до Угорщини - Павло Клімкін заявив про проугорськість України
    Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив прихильність до Угорщини
    Фото: Ліга

    Український міністр відреагував на заяву очільника уряду Угорщини

    «Зі свого боку, можу впевнено заявити про проугорськість України!», - написав міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

    Він також повідомив про те, що Міністерство закордонних справ України призначило посла з особливих доручень Миколу Балтажи уповноваженим з транскордонного співробітництва.

    Заява українського міністра пролунала у відповідь на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у п’ятницю 30 листопада заявив про підтримку України. «Угорщина підтримує Україну в конфлікті з Росією, незважаючи на те, що «український уряд має антиугорські позиції», - цитує очільника угорського уряду агентство Reuters.

    «Позиція Угорщини є чіткою, ми є проукраїнським урядом, тому ми підтримуємо Україну», - сказав Орбан у відповідь на запитання журналіста.

    Павло Клімкін Угорщина
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