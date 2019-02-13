Перед засіданням Радбезу ООН вісім країн підтримали Україну



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Країни висловили підтримку ролі «нормандського формату» й ОБСЄ

Вісім європейських країн висловили підтримку Україні й засудили російську агресію на Донбасі перед початком засідання Ради Безпеки ООН у вівторок, 12 лютого.

«Я хотів би сьогодні зробити заяву від імені членів Радбезу ООН від ЄС - Франції, Німеччини, Польщі, Бельгії та Сполученого Королівства, а також від імені Італії, Нідерландів і Швеції - колишніх членів Радбезу від ЄС, яка демонструє безперервність позиції ЄС щодо України. Ми як країни-члени ЄС повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах», - сказав один із постійних представників.

Він зазначив, що після п'яти років конфлікту ситуація з безпекою на Сході України має зростаючий вплив на цивільне населення України, зокрема, найбільш вразливих його представників, що мешкають на непідконтрольній уряду території держави.

«Ми й далі глибоко стурбовані щодо інформації про присутність військового спорядження Росії та її особового складу на території, непідконтрольній уряду України», - підкреслив він.

Країни висловили підтримку ролі «нормандського формату» й ОБСЄ.

«Ми закликаємо уряд України продовжувати реформи, ми й надалі підтримуватимемо його прагнення на двосторонньому рівні, з боку ЄС та інших міжнародних організацій», - підкреслив дипломат.