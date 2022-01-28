Розстріл у Дніпрі: Зеленський відправив командувача Нацгвардії у відставку

Виконувачем обов’язків командувача Національної гвардії України став Юрій Лебедь

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента.

«Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України», – ідеться у повідомленні.

Виконувачем обов’язків командувача Національної гвардії України став Юрій Лебедь.

«Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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