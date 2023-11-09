У президентській кампанії Путін уникатиме теми війни в Україні – ISW
Президентська кампанія Путіна має представити його як лідера, який зробив Росію «острівцем спокою»
Президент РФ, Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики, посилаючись на російське опозиційне ЗМІ повідомили, що за словами двох джерел в Адміністрації президента РФ, президентська кампанія Путіна має на меті представити його як лідера, який зробив Росію «острівцем спокою».
Джерела видання стверджували, що рейтинги Путіна зростають після промов, в яких він критикує Захід, і що російська пропаганда сприятиме цьому, все частіше озвучуючи історії про «труднощі» в західних країнах і нібито нездатність Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.
Джерело також повідомило, що кампанія акцентуватиме увагу на війні в Україні лише за умови дуже серйозного російського успіху на фронті.
Повідомляється, що Путін нібито готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, і російські джерела постійно вказують на те, що вона не буде активно пропагувати війну в Україні.
У звіті нагадують, що раніше Путін применшував наступальні дії окупантів під Авдіївкою, називаючи їх «активною обороною».
За повідомленнями, підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» усвідомила, що використання війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до Державної думи у вересні 2023 року було неефективним.
Однак, як зазначають аналітики, занепокоєння Кремля і «Єдиної Росії» щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що ця партія або домінування Путіна в російській політиці стикається із потенційною загрозою на майбутніх президентських виборах.
«Така підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна налаштувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні», – кажуть експерти.
Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.
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