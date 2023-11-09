У президентській кампанії Путін уникатиме теми війни в Україні – ISW

Путін нібито готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця

Президентська кампанія Путіна має представити його як лідера, який зробив Росію «острівцем спокою»

Президент РФ, Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики, посилаючись на російське опозиційне ЗМІ повідомили, що за словами двох джерел в Адміністрації президента РФ, президентська кампанія Путіна має на меті представити його як лідера, який зробив Росію «острівцем спокою».

Джерела видання стверджували, що рейтинги Путіна зростають після промов, в яких він критикує Захід, і що російська пропаганда сприятиме цьому, все частіше озвучуючи історії про «труднощі» в західних країнах і нібито нездатність Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

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Джерело також повідомило, що кампанія акцентуватиме увагу на війні в Україні лише за умови дуже серйозного російського успіху на фронті.

Повідомляється, що Путін нібито готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, і російські джерела постійно вказують на те, що вона не буде активно пропагувати війну в Україні.

У звіті нагадують, що раніше Путін применшував наступальні дії окупантів під Авдіївкою, називаючи їх «активною обороною».

За повідомленнями, підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» усвідомила, що використання війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до Державної думи у вересні 2023 року було неефективним.

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Однак, як зазначають аналітики, занепокоєння Кремля і «Єдиної Росії» щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що ця партія або домінування Путіна в російській політиці стикається із потенційною загрозою на майбутніх президентських виборах.

«Така підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна налаштувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні», – кажуть експерти.

Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.