Майдан був лише спонтанною реакцією на дурість Януковича і його оточення

Мовою оригіналу В эти дни все вспоминают события на Майдане, а я вспоминаю события, которые предшествовали революции и постепенно привели к ней. Оппоненты Майдана в годовщину событий по традиции будут писать много разных гадостей. Бывшие регионалы, сепаратисты, российские СМИ называют революцию 2014 года «государственным

Революція Гідності

Майдан був лише спонтанною реакцією на дурість Януковича і його оточення

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В эти дни все вспоминают события на Майдане, а я вспоминаю события, которые предшествовали революции и постепенно привели к ней.

Оппоненты Майдана в годовщину событий по традиции будут писать много разных гадостей. Бывшие регионалы, сепаратисты, российские СМИ называют революцию 2014 года «государственным переворотом», но при этом почему-то не любят говорить о том, что «переворот» этот произошел не за три дня, а длился всю зиму. А так не бывает. Государственные перевороты не продолжаются три месяца.

Неизменный признак госпереворота — изоляция (арест, ликвидация) руководителя государства. Классический пример — Горбачев в Форосе. В Украине же президент Янукович три месяца спокойно находился на своем месте, сохранял власть и имел все возможности для того, чтобы успокоить протесты. Но вместо этого сам подливал масло в костер восстания.

Противники Майдана уже четыре года соревнуются друг с другом в том, кто более изощренно обзовет восставший народ, но при этом забывают о том, что народ не бывает виновен в революции. В революции всегда виновна власть. Хотя бы потому, что создала революционную ситуацию. Никакими кознями Запада и «печеньками Нуланд» невозможно обьяснить то, что делали Янукович и его команда зимой 2013-14 гг. Их действия были чередой безумных, трагикомичных ошибок, которые в итоге и привели их к краху.

Не Нуланд заставляла Януковича два года обещать своему народу европейские перспективы, а потом за неделю до подписания ассоциации с ЕС слетать в Москву и продать все свои обещания Путину за кредит и скидку на газ для олигархов. Ни в одной нормальной стране народ бы не стерпел такое хамство. И украинцы не стерпели, потому что не было другого выхода.

Не Маккейн отдал приказ «Беркуту» избить среди ночи 30 ноября безоружных и мирных (да, на тот момент еще мирных) митингующих. Это решение принимали в Киеве. И у Януковича был шанс погасить протест в зародыше — для этого стоило просто стразу назвать и наказать настоящих виновников этого побоища. Но никого не наказали.

Не Обама заставлял регионалов принимать сумасшедшие законы 16 января в стране, уже к тому времени охваченной массовыми протестами. Тем более делать это так тупо — с откровенным нарушением процедуры, путем поднятия рук и без реального подсчета голосов. С тем же успехом, можно было умыться бензином и закурить. Тем не менее, Янукович пошел на это. И получил вооруженное противостояние, и первые смерти на улицах.

Всю зиму 2014 президент с уровнем интеллекта мелкого уголовника старательно драконил свой народ — лгал, угрожал давить силой, натравливал титушек, и довел людей до готовности идти под пули. Все, что было достигнуто на октябрь 2013 года, Янукович разрушил сам, своими руками и руками своих подручных. И те, кто не желает признавать этот простой факт — либо идиоты, либо лжецы.

Оппоненты Майдана сегодня прибегают к нехитрой манипуляции, когда говорят — война в Донбассе началась после Майдана, значит она началась из-за Майдана. Из цепочки исторических событий они вырывают два удобных им звена, совершенно игнорируя те события, которые привели к революции 2014 года.

Но моя память простирается дальше февраля 2014-го. И я прекрасно помню, как регионалы готовили восток Украины к вооруженному противостоянию. Как сеяли ненависть на митингах и стравливали жителей разных регионов Украины. Как убеждали жителей Донбасса, что их враги — это такие же простые работяги из Галичины и Волыни, якобы живущие за счет «кормильцев». Все это началось, конечно же, не весной 2014 года, а гораздо раньше. А в активную фазу вошло в декабре 2013, когда никто еще не мог знать, чем закончится Евромайдан.

Это видео я снимал в Донецке 4 декабря 2013. Уже тогда ведущий донецкого антимайдана Александр Сулаев откровенно призывал к гражданскому противостоянию, подстегивал дончан ехать в Киев и «наводить порядок».

Сегодня те же люди, которые устраивали такие перфомансы и одобряли их, обвиняют действующую власть в том, что она якобы развязала «гражданскую войну». Но у меня хорошая память и большой архив. Я все видел, все помню, я документировал эти преступления.

Организаторов донецкого, луганского и других антимайданов, разжигавших насилие, сложно привлечь к уголовной ответственности. Несмотря на то, что мы все прекрасно понимаем общий смысл их слов, понимаем, что они имели в виду, прямых призывов к убийствам политических оппонентов чиновники не озвучивали. В крайнем случае всю ответственность за озвученные месседжи в итоге свалят на Сулаева или другого наемного клоуна. Спишут на самодеятельность…

Но на них лежит моральная ответственность — за побоище в Киеве, за разжигание антиукраинской истерии на востоке, которая стала питательной средой для событий весны 2014 года и последующих военных действий. В Донбассе верили в распятых мальчиков не потому, что российский телеканал снимал убедительные сюжеты, а потому что эти сюжеты ложились на подготовленную регионалами почву.

Сегодня уже ясно, что действующая власть не хочет и не будет наказывать регионалов за все, что они сделали. Даже тех, кого есть за что посадить, не говоря уже о тех, кто косвенно разжигал насилие, явно не преступая закон. В этой ситуации наказать их может только общество. В наших силах сделать так, чтобы эти люди никогда больше не пришли к власти. В украинской политике не должно быть места кликушам, которые долго и последовательно вели Украину к войне. Как бы они не назывались — «Оппоблок», «Наш край», «За життя».

Глядя на нынешних лидеров государства, многие с горечью говорят: Майдан не привел к фундаментальным переменам, и потому был напрасным. Но эта мысль была бы верной, если бы Майдан изначально был некой тщательно спланированной операцией, которая ставила бы перед собой конкретные конечные задачи и цели. Многие сегодня ошибочно так Майдан себе и представляют. А оппоненты Майдана охотно подыгрывают этой версии.

Но можно утверждать, что чей-то замысел провалился только в том случае, если этот замысел существовал. Но в 2013-2014 году никакого заранее спланированного сценария переворота или революции не существовало. Народ на улицах просто реагировал на неуклюжие действия властей, просчитать заранее которые было невозможно.

Победил бы Майдан, если бы Янукович не протянул безумные законы 16 января? Есть веские основания в этом сомневаться. Возможно, если бы Янукович сдал назад после столкновений 30 ноября, никакой революции не было бы вовсе, и восстание удалось бы погасить в зародыше.

Майдан был лишь спонтанной реакцией на глупость Януковича и его окружения. Кто бы и что сегодня не говорил — Майдан был стихией, а стихия не может проиграть. Стихия снесла гнилую конструкцию власти Януковича, опрокинула бездарных руководителей, которые сами посеяли эту бурю и не смогли ее обуздать.

Беда в том, что мы пока не смогли построить ничего качественно нового на месте руин. Но это уже совсем другая история. И финал этой истории пока открыт. Нам решать, каким он будет.

Джерело: блог Дениса Казанського

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