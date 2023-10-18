Розстріли на Майдані: суд оголосив вирок беркутівцям

Вирок мали винести ще три роки тому, але у 2019 році підсудних передали у рамках обміну окупантам

Святошинський районний суд Києва в середу, 18 жовтня, оголосив вирок у справі Майдану щодо розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут».

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Обвинуваченими в цій справі є на той час заступник командира київського полку «Беркута» Олег Янішевський та четверо бійців київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Наприкінці 2019 року усіх їх передали у рамках обміну окупантам з «ДНР» і «ЛНР», однак Маринченко і Тамтура згодом повернулися до Києва.

18 жовтня суддя Сергій Дячук оголосив вирок суду присяжних. Як інформує Watchers, підсудних визнали винуватими, однак реального тюремного терміну ніхто не отримав. Згідно з ним, бійці київської роти «Беркута» Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський визнані винуватими у вбивстві людей. Перші двоє отримали по 15 років ув'язнення, а Янішевський – довічне.

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Однак ці троє беркутівців були звільненні з-під варти в грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією і втекли до РФ. Двох інших беркутівців, які залишились в Україні – Сергія Тамтуру й Олександр Маринченка суд виправдав.

Справа про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року надійшла до суду ще у 2015 році з двома обвинуваченими – Аброськіним й Зінченком. У 2016-му цей обвинувальний акт об’єднали з обвинуваченням Маринченка, Тамтури та Янішевського й почали слухати спочатку.

До грудня 2019 року у справі допитали потерпілих та свідків, дослідили докази (відео, письмові докази, експертизи та інші документи). Вирок передбачався у 2020 році, але у грудні 2019-го суд залишився без підсудних через те, що їх передали окупантам з «ДНР» та «ЛНР». Розгляд справи в суді відновили після повернення до Києва Тамтури й Маринченка.

Нагадаємо, колишній командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк був позбавлений українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Окрім того, Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу Росії, а в український «Беркут» прийшов після служби в російській міліції.