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Підсанкційний політик, якого підозрюють у пособництві РФ, розхвалив главу Московської церкви в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підсанкційний політик, якого підозрюють у пособництві РФ, розхвалив главу Московської церкви в Україні
Вадим Новинський (зліва) і глава УПЦ МП митрополит Онуфрій
фото: Cerkvarium

Онуфрію Березовському сьогодні виповнюється 79 років

Український підсанкційний олігарх Вадим Новинський привітав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія з днем народження. Відповідний допис він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Від щирого серця вітаю його Блаженство і хочу висловити свою глибоку вдячність за його найвищою мірою відповідальне і самовіддане служіння! Будь-яке дерево пізнається за плодами. Митрополит Онуфрій уже увійшов в історію церкви та в історію українського народу як тихий та скромний приклад стійкості та відданості, вірності Христу та його церкві у найважчі часи», – написав Новинський.

Підсанкційний політик, якого підозрюють у пособництві РФ, розхвалив главу Московської церкви в Україні фото 1

На думку політика, глава Московської церкви «зазнає колосального тиску, що чиниться як ззовні, так і зсередини церкви».

«На відміну від пропаганди, що розпалює вогонь ненависті, від митрополита Онуфрія ніколи не почути слів ненависті та засудження, він завжди осторонь політики та на боці Христа», – запевняє олігарх.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України, суд арештував частину майна українського олігарха Вадима Новинського, на якого ще у грудні 2022 року влада наклала санкції.

СБУ стверджує, що він причетний до пособництва країні-агресорці. Справу щодо нього розслідують за такою статтею 111-2 КК (пособництво державі-агресорці).

Як повідомлялося, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій віддав ставропігійний чоловічий монастир на честь преподобного Паїсія Величковського в Севастополі Російській православній церкві.

До слова, священники УПЦ МП зверталися до Онуфрія з закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Духовенство просило скликати Собор УПЦ, однак Онуфрій батюшок не прийняв.

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Теги: Митрополит Онуфрій Вадим Новинський

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