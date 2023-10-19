Священник розповів, як митрополит Онуфрій віддав РПЦ монастир у Криму
Архімандрит Гавриїл вважає заборону на священнослужіння від митрополита Онуфрія не пов’язаною зі співслужінням з єпископом Команським Михаїлом
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій віддав ставропігійний чоловічий монастир на честь преподобного Паїсія Величковського в Севастополі Російській православній церкві. Про це заявив архімандрит Гавриїл (Сергій Анисимов).
Як зазначив священник, 10 жовтня 2023 року митрополита Онуфрія викликав протоієрей Сергій Халюта в благочиння Севастопольського округу.
«Під час бесіди протоієреєм Сергієм та представником ФСБ було озвучено «цікаві» тези стосовно нашого монастиря, його переходу в РПЦ та розв'язання цього питання з керівництвом нашої церкви (УПЦ). Цього ж дня, ввечері, клірику нашої обителі було повідомлено про те що 11 жовтня 2023 року в монастир прибуде «комісія» (склад якої невідомо ким погоджений) на чолі з єпископом Бахчисарайським Калініком (Чернишевим), яка мала на меті перевірити стан справ в монастирі (який їм не підпорядковується) та поспілкуватися з насельниками», – написав архімандрит.
За словами Анисимова, про цей інцидент він написав рапорт на імʼя митрополита Онуфрія, до якого був прикріплений рапорт клірика, проте жодної реакції архімандрит так і не отримав.
«11 жовтня 2023 року, після проведення антиканонічних та деструктивних дій єпископа Калініка мною був надісланий ще один рапорт на імʼя митрополита Онуфрія, який містив в собі пояснення щодо звершення незаконних дій цієї «комісії», до цього рапорту також був прикріплений рапорт клірика обителі. Знову ж таки – реакції не послідувало», – додав архімандрит.
За словами Анисимова, заборона на священнослужіння, яку він отримав від митрополита Онуфрія ніяк не пов’язана зі співслужіння з екзархом Вселенського Патріарха – єпископом Команським Михаїлом, яке відбулося три тижні тому.
«Чому я вважаю, що ця заборона не про співслужіння з екзархом? Дуже просто! Відповім питаннями: чому мене не заборонили після першого мого співслужіння в Ставропігії Вселенського Патріархату 24.09.2023? Ба більше, чому не заборонили після співслужіння з кліриками Вселенської патріархії влітку 2022 року у Римі? Чи заборонять тих хто співслужить/співслужив клірикам Вселенського Патріархату на Афоні та в Греції (особисто знаю таких архієреїв та священників)?» – каже священник.
Як наголошує архімандрит, нині керівництво УПЦ МП не чує і навіть не хоче чути голос та думку свого духовенства, «бо вони давно витіснили з поняття церква – людей».
«Бо саме людей вони можуть змусити вірити в те що вони кажуть та те що їм кажуть казати. А духовенство вони вже давно винесли за рамки поняття – люди. Саме тому їм не цікава думка – духовенства, тим паче думка в голос. «Думайте на кухні» – ось їх головний меседж, який спритно виконується багатьма священниками («підписантами» в тому числі)», – сказав архімандрит.
Як наголошує Анисимов, перші особи УПЦ, з об'єктивних причин цілком і повністю «втратили адекватний контроль над адміністративним управлінням системи, яку вони створили».
«Саме тому я вважаю що ця заборона (йдеться про заборону проводити священнослужіння аріхмандриту Гавриїлу – «Главком») – меседж всьому «крилу» проукраїнськи налаштованого духовенства УПЦ, що їхні думки, по-перше, нікому не цікаві, по-друге, є такими які суперечать політиці добровільного замовчування та особистим переконанням керівництва церкви. Неодноразово мною, як намісником монастиря доповідалась ситуація щодо справ в обителі, тиску окупаційної влади, спеціальних служб і т.д. Як я вже розповідав, відповіді або не було зовсім, або «…действуйте по ситуации…», – написав архімандрит.
Як наголосив Анисимов, всі дії керівництва УПЦ МП підводили проукраїнське духовенство до того, щоб залишити монастир або з «фанфарами перейшли до РПЦ».
«Коли ми почали вдавати дурнів, удавати, що ми цього не розуміємо – керівництво УПЦ – підвищило ставки, зі мною зустрівся керуючий справами рпц який намагався мені пояснити що питання вже вирішено, а ми своєю чергою вимагали офіційної реакції з Київської митрополії, тому що вже тоді знали що її не буде. Коли терпець увірвався – благочиний Севастопольського округу, вже напряму озвучив нашому клірику повальну для нас інформацію: «Контакты между мной и Киевской митрополией не прерваны, были обсуждения сложившейся ситуации с Блаженнейшим и Управделами УПЦ, поэтому я как благочинный Севастополя, даю Вам последнюю объективную информацию». Тобто, я як намісник обителі – не маю можливості зустрітися з предстоятелем для розмови та отримання будь-якої інформації, а священик-колаборант з Криму – таку можливість має», – додав архімандрит Гавриїл.
Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Гавриїла (Сергія Анисимова), який втік з окупованого Криму.
Зазначимо, архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського (Крим), виїхав із тимчасово окупованого півострова 26 липня у Європу на запрошення одного з єпископів.
До слова, архімандрит Гавриїл заявив, що храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу.
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