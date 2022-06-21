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    Політика

    Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні (відео)

    На російських винищувачах вартістю понад $10 млн. літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ - Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні (відео)
    На російських винищувачах вартістю понад $10 млн. літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ
    фото ілюстративне

    Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день

    Полонений льотчик-«вагнерівець» збитого під Світлодарськом Су-25 майор Андрій Федорчуков встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла». Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні, повідомляє СБУ.

    Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про «нанесення ударів по опорним пунктам, живої сили противника».

    Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильна, не потрібна війна».

    Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

    Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн. літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

    Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.

    Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по наданню допомоги республікам Донбасу», а бойові вильоти – «приватними завданнями».

    Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.

    Як повідомлялося, пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.

    Читайте також: ЗСУ оприлюднили відео допиту полоненого льотчика-«вагнерівця»
    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна полон літак Україна окупація #stoprussia
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    Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні (відео)