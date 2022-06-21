Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні (відео)

На російських винищувачах вартістю понад $10 млн. літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день

Полонений льотчик-«вагнерівець» збитого під Світлодарськом Су-25 майор Андрій Федорчуков встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла». Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні, повідомляє СБУ.

Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про «нанесення ударів по опорним пунктам, живої сили противника».

Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильна, не потрібна війна».

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн. літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по наданню допомоги республікам Донбасу», а бойові вильоти – «приватними завданнями».