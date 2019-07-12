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    Політика

    Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня

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    <p>Володимир Зеленський раніше заявив у Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради до України</p> - Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня

    Володимир Зеленський раніше заявив у Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради до України

    Візит перенесено у зв'язку з позачерговими виборами до Верховної Ради

    Візит Північноатлантичної ради НАТО, який раніше повинен був відбудутися в липні і був скасований, заплановано на 30 та 31 жовтня.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Зазначається, що цей візит «демонструє сильну відданість Альянсу Україні».

    «Північноатлантична рада відвідає Україну 30 і 31 жовтня 2019 року. Цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні. Всі держави-члени НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право вирішувати своє майбутнє», - йдеться в повідомленні.

    Деталі в Альянсі планують повідомити пізніше.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого першого закордонного візиту заявив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що очікує на візит Північноатлантичної ради, який спершу був раніше запланований на 9-10 липня, але був скасований.

    За словами віцепрем'єрміністерки з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, візит перенесено у зв'язку з позачерговими виборами до Верховної Ради. 

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