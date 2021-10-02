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    Нардепи зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова – депутат

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    Як і прогнозувалося, депутати змогли зібрати необхідні для відставки спікера голоси - Нардепи зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова – депутат
    Як і прогнозувалося, депутати змогли зібрати необхідні для відставки спікера голоси
    фото з відкритих джнрел

    Олексій Устиненко повідомив, що майже третина депутатів підримує відкликання спікера парламенту

    Депутатська фракція «Слуга народу» зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Про повідомив депутат Олексій Устенко, пише «Інтерфакс-Україна».

    «На момент мого підписання було вже 160 підписів», – сказав він журналістам.

    Пропозиції щодо відкликання спікера може вносити в парламент щонайменше третина народних депутатів від конституційного складу Ради з їхніми підписами.

    Нагадаємо, вчора глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

    Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На вчорашньому ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» він сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

    Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

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    Теги: депутат закон Дмитро Разумков парламент Олексій Устенко фракція
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    Нардепи зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова – депутат