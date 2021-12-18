Політтехнолога Петрова відсторонили від ефіру на телеканалі «Рада»

Парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив концепцію мовлення і став інформаційним

Телеканал «Рада» відсторонив політтехнолога Володимира Петрова від ефіру. Про це повідомляє «Детектор медіа » із посиланням на джерела в апараті Верховної Ради.

Редакційна рада ухвалила відповідне рішення у п'ятницю, 17 грудня.

Парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив концепцію мовлення і став інформаційним. В його ефірі з’явилися нові ведучі, щогодинні випуски новин, авторські програми, а також трансляції важливих заходів Офісу президента і Кабінету міністрів.

Мовлення в оновленому форматі наразі є тестовим, повноцінним воно має стати 18 січня 2022 року.

Фактично одразу телеканал потрапив у скандал. Інші ЗМІ звернули увагу на те, що на парламентському телеканалі будуть працювати колишні ведучі телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна» та ZIK, на які раніше були накладені санкції РНБО.

Нагадаємо, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. У подальшому це питання розглядатиметься редакційною радою каналу.

Також нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. У проморолику оновленої «Ради» були з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

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