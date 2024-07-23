Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину

Нардеп Костенко вважає, що до ЗСУ вдасться мобілізувати близько 5 тис. ув‘язнених

У Збройних силах служать 3,8 тис. звільнених в’язнів. Про це заявив народний депутат Роман Костенко в коментарі УП.

«Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі», – каже він.

Як зазначив Костенко, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

На думку нардепа, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тис. ув‘язнених.

Секретар оборонного парламентського комітету наголошує, що потрібно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, мобілізовані в'язні будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих із колишніх засуджених.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».