Головна Країна Політика
search button user button menu button

Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
Більшість мобілізованих в'язнів нещодавно завершили військові навчання
фото з відкритих джерел

Нардеп Костенко вважає, що до ЗСУ вдасться мобілізувати близько 5 тис. ув‘язнених

У Збройних силах служать 3,8 тис. звільнених в’язнів. Про це заявив народний депутат Роман Костенко в коментарі УП.

«Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі», – каже він.

Як зазначив Костенко, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

На думку нардепа, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тис. ув‘язнених.

Секретар оборонного парламентського комітету наголошує, що потрібно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, мобілізовані в'язні будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих із колишніх засуджених.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Читайте також: Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика
Теги: ЗСУ війна в'язниця мобілізація Роман Костенко депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише за останній тиждень підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ успішно запобігли виконанню близько 5 тисяч завдань ворожих безпілотників
Війська РЕБ проти дронів. Генштаб назвав головне досягнення
19 липня, 13:53
Мар’яна Безугла
Дії Безуглої вивчить СБУ. Веніславський підтвердив, що подав заяву
16 липня, 17:42
Київська ГЕС
Чи можливо знищити Київську ГЕС? Оцінка генерала-майора запасу СБУ
13 липня, 10:46
4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району
Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
7 липня, 13:12
БпЛА «Ланцет» було збито в Донецькій області
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
4 липня, 18:00
Шольц заявив, що Німеччина не стане учасником війни в Україні
Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц
3 липня, 20:11
Щоб згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+», необхідно виконати кілька простих кроків
Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
2 липня, 12:41
Столтенберг зазначив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати агресору великої шкоди
РФ здатна здійснити великий прорив на фронті? Столтенберг відповів
28 червня, 03:38
На бета-тестування шлюбу по відеозв'язку в «Дії» вже записалося 2,5 тис. пар
Перші онлайн-одруження в «Дії»: Федоров розповів деталі
24 червня, 16:33

Політика

Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі
Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями
Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
53K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
44K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
32K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua