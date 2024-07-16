Дії Безуглої вивчить СБУ. Веніславський підтвердив, що подав заяву

За словами депутата, Мар’яна Безугла оприлюднила інформацію, що стосується безпеки та оборони, із закритого засідання парламентського комітету

Член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету – Мар’яни Безуглої. Це він підтвердив у коментарі «Главкому». Нардепа обурило, що Безугла зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні.

Про намір подати заяву Веніславський заявляв 5 липня. Як зазначив нардеп, у розголошенні закритої інформації містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

В ефірі «Радіо Свобода» депутат заявив, що спрямує свою заяву до ДБР. Однак тепер у коментарі «Главкому» уточнив, що «це не підслідність ДБР. Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так – я довів цю справу, свою заяву до кінця». Веніславський додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронцями дій Безуглої.

Справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.

Нагадаємо, комітет з питань безпеки, оборони та розвідки розглядав питання щодо направлення заяви щодо дій Безуглої до правоохоронців, але для прийняття цього рішення не вистачило кворуму. Загалом, за інформацією «Главкома», з присутніх на засіданні 11 депутатів проголосували «за» і один утримався.

15 липня Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

16 липня нардепку внесли до бази «Миротворець» за «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».