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РФ здатна здійснити великий прорив на фронті? Столтенберг відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ здатна здійснити великий прорив на фронті? Столтенберг відповів
Столтенберг зазначив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати агресору великої шкоди
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг сказав, що немає «жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні здійснити «великий прорив» на фронті. Про це повідомляє The Telegraph.

«Вони знову спробували почати наступ цієї весни і влітку, але поки що досягли лише незначних успіхів», – сказав генсек.

Єнс Столтенберг сказав, що у союзників по НАТО немає «жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів». Водночас генеральний секретар зауважив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати Росії великої шкоди.

Нагадаємо, що нещодавно російська війська розпочали активні бойові дії на напрямку Горлівка-Торецьк та тиснуть на позиції ЗСУ. За даними Волошина, протягом минулої доби ворог здійснив 15 атак. Сили оборони відбили їх.

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Теги: росія ЗСУ Україна Єнс Столтенберг війна

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