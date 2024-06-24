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Перші онлайн-одруження в «Дії»: Федоров розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перші онлайн-одруження в «Дії»: Федоров розповів деталі
На бета-тестування шлюбу по відеозв'язку в «Дії» вже записалося 2,5 тис. пар
скріншот з відео

Першими закоханими, які одружилися, стали народний депутат Роман Лозинський і викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова

У застосунку «Дія» перші пари вже пройшли одруження. Станом на зараз на бета-тестування даної функції записались вже понад п’ять тисяч закоханих. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Шлюб по відеозвʼязку – це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в «Дії». Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда «Дії» провела в цифровому ДРАЦСі вихідні», – каже він.

Міністр розповів, що першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова.

«Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в «Дії» першими, як справжні early adopters. Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги – пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу – поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку)», – зауважив Федоров.

Міністр пояснив, що загалом на бета-тестування вже записалося 2,5 тис. пар, та зауважив, що вже скоро сервіс буде доступним для всіх.

«Україна – перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», – підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що повнолітні українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у «Дії».

До слова, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Як повідомлялося, вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія».

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Теги: весілля одруження депутат Дія Михайло Федоров

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