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Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
БпЛА «Ланцет» було збито в Донецькій області
фото: ДПСУ

«Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту

Прикордонники «Помсти» на околицях Торецька збили безпілотник «Ланцет». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Безпілотник вдалося підбити зі стрілецької зброї прикордонникам зенітно-ракетної застави підрозділу «Фенікс».

Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото) фото 1

Нагадаємо, що «Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях.

Збити цей БПЛА після того, як за наведенням «Орлана» або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від «Ланцетів» та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, «Тунгуска», «Шилка», ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 тис.

До слова, падіння виробництва дронів-камікадзе «Ланцет» може бути пов’язано з вибухом на «Загорського оптико-механічного заводі» в Сергієвому Посаді у серпні 2023 року.

Як повідомлялося, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.

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Теги: Донеччина війна Україна росія безпілотник прикордонники Держприкордонслужба

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