Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні

Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

Сьогодні, 23 липня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Про це повідомляє кореспонрдент «Главкома».

Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

Також Рада продовжила мобілізацію з 12 серпня 2024 року на 90 днів. За – 338 народних депутатів.

Це вже 12 раз Верховна Рада ухвалює рішення про продовження дії цього правового режиму в країні. Він буде продовжений з 12 серпня ще на 90 днів, а саме до 9 листопада.

Тепер відповідні документи має підписати глава держави.