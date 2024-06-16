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Малюська розповів як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Малюська розповів як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
Добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 засуджених осіб
фото з відкритих джерел

Понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що мобілізовані в'язні будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх засуджених. Про це повідомляє The Washington Post.

Малюська зауважив, що мотивація в’язнів сильніша, аніж у звичайних солдатів. На першому етапі мобілізації очікується, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб.

Міністр юстиції України зазначив, що поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в'язнів. Ними керуватимуть кадрові солдати.

The Washington Post повідомляє, що понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених.

Нагадаємо, українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

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Теги: в'язниця мобілізація Денис Малюська Україна війна

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