Порошенко: Миру на умовах капітуляції не буде



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Петро Порошенко

Глава держави заявив, що Україна не буде питати в агресора дозволу на європейську та євроатлантичну інтеграцію

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю житомирському телеканалу «СК1» наголосив, що змінами до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію має бути чітко зафіксовано в Преамбулі Основного Закону завдання для президента, Верховної Ради і уряду, а також у прикінцевих положеннях ліквідація можливості мати російські воєнні бази, включно з Севастополем, на території України.

«Принципова позиція України полягає в наступному – ми не питали і не збираємось питати в країни-агресора або в Путіна дозволу щодо нашої європейської інтеграції, і щодо нашої євроатлантичної інтеграції. Це виключно суверенне право українського народу», - наводить слова глави держави Банкова.

Він нагадав, що згідно соціологічних опитувань більшість українців підтримує європейський та євроатлантичних рух України як ключовий фактор гарантування безпеки держави. За словами президента, НАТО виявилося, на відміну від Будапештського меморандуму і інших документів, єдиним можливим і ефективним інструментом для забезпечення національної безпеки.

«Отже нічого ми в Путіна питати не будемо, ми рухаємося вперед в Європу. Ми нікому не дамо, щоб хтось погрожував Україні, включно з Азовським морем», - підкреслив глава держави. Він нагадав, що днями на засіданні РНБО було чітко визначено плани дій і реакцій, починаючи від військових і завершуючи економічними, починаючи від політичних і закінчуючи юридичними та судовими, де РФ має відповісти за порушення законів і міжнародного права.

Глава держави також виключив можливість миру на умовах капітуляції України: «Мир на умовах капітуляції, мир, коли здається українська територія, мир, коли здається українська держава, мир, коли Україна піднімає руки вгору – це не мир для Порошенка і не мир для України».

Президент наголосив, що запорукою миру є українські Збройні сили, сильна армія. «Чим сильніша буде наша армія, тим швидше буде мир. Чим сильніша буде міжнародна солідарність навколо України, тим швидше буде мир. Чим жорсткіші будуть санкції по відношенню до країни-агресора, тим швидше буде мир», - підкреслив президент.