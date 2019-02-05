Порошенко назвав подолання бідності в Україні головним завданням



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Президент Петро Порошенко 5 лютого взяв участь у щорічному прийомі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні

Президент зазначив, що успіх подолання бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу

Головним завданням українського уряду на сьогодні є подолання бідності в державі. Про це заявив президент України Петро Порошенко на щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельний палати в Україні.

«Тепер, не знімаючи зараз з порядку денного питання безпеки і оборони держави, у нас інше головне завдання. Я би його сформував як подолання бідності, створення потужного платоспроможного попиту всередині нашої держави, що також зміцнює основи державності. Ми свідомі того, що саме успіх у подоланні бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу України, в тому числі і часові рамки для реалізації європейського вибору нашого народу.

Удар, який завдала по економіці України війна, виявився дуже сильним, особливо коли агресія була поєднана з гібридною війною, ембарго, енергетичною атакою, перериванням транзиту через територію Російської Федерації для основних продуктів українського експорту. Уявіть собі, що через окупацію ми втратили не лише частину української території, а 20% промислового потенціалу України, п’яту частину промислових підприємств держави. Наголошую, що це не просто Росія підняла мита, а Росія закрила свої ринки для українських товарів, на які колись приходилась третина нашого експорту», - сказав він.

За його словами, саме успіх подолання бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу України.