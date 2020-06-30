Порошенко закликає владу негайно почати відновлення зруйнованого стихією житла на Прикарпатті



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Ця повінь найбільша за останні 50 років - Порошенко

Бюрократична тяганина, до якої влада змушує людей у зруйнованих стихією населених пунктах, неприпустима, - депутат

П’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко закликав владу негайно перекинути будівельну техніку на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені райони і відновити житло у найкоротші терміни. Про це йшлося під час Погоджувальної ради у парламенті, повідомляє сайт «Європейської солідарності».

Порошенко наголосив, що рішення у ситуації стихійного лиха мають ухвалюватись негайно, а бюрократична тяганина, до якої влада змушує людей у зруйнованих стихією населених пунктах, неприпустима.

«Вчора я повернувся з Прикарпаття. Зустрічався в тих селах, які найбільше постраждали від повені. Хочу наголосити, що ця повінь найбільша за останні 50 років. Вона перевищує катастрофічну повінь 2008 року. Люди терміново потребують нашої допомоги. Можете собі уявити, що жінка, в якої засипало і зруйнувало будинок, засипало її чоловіка, вони відкопали його з переламаними ногами, отримала пропозицію від влади, щоб вона зафільмувала, що в неї постраждало, написала заявку про те, як саме це доводиться, і вони подумають – як допомогти. Така поведінка влади є абсолютно неприйнятною Бо вона з дітьми залишилася на вулиці, і ми вимушені були застосовувати певні кроки, для того щоб врятувати їх», – наголошує Петро Порошенко.

Він поставив за приклад міжнародних партнерів України, які протягом найкоротшого часу організували доставку гуманітарної допомоги у Прикарпаття. «Я хочу, щоб ми повчилися в наших європейських партнерів, де через механізм цивільного захисту протягом 12 годин Швеція, Італія, допомога з Ізраїлю – бензопили, мотопомпи для відкачування води, електрогенератори та інше вже надходять в Україну», – повідомив Порошенко.

«Протягом 24 годин люди повинні отримати фінансову компенсацію. Протягом 24 годин ті люди, які опинилися без даху над головою, будівлі яких були повністю зруйновані, мають отримати де жити», – наголошує п’ятий президент.

Порошенко закликав керівництво парламенту вже сьогодні заслухати урядовців щодо заходів подолання наслідків повені на Прикарпатті, ухвалити зміни до бюджету і організувати парламентський контроль проти розкрадань бюджетних грошей. «Ми негайно сьогодні маємо заслухати прем’єр-міністра, сьогодні розглянути пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Сьогодні треба буде сформувати – і люди дуже просять про це, – орган парламентського контролю за використанням кожної копійки бюджетних коштів, щоб вона не пішла, як це, на жаль, трапляється з бюджетними грошима», – зазначив Порошенко.

Він також закликав усіх народних депутатів приєднатися до ініціативи фракції «Європейська Солідарність» перерахувати одноденний заробіток для постраждалих від повені. «Тут не треба тягнути ковдру на себе, парламент також повинен і символічно висловитись», – переконаний Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» переконаний, що на Прикарпаття необхідно негайно спрямувати дорожню будівельну техніку і розблокувати зруйновану інфраструктуру. «Наголошую: продовження нашої програми дорожнього будівництва, яка зараз називається «Велике будівництво», лише підсвічене «відосиками» – маємо негайно всю техніку, яка там є – грейдери, самоскиди, вантажні автомобілі, екскаватори, перекинути на Прикарпаття. На сьогоднішній день люди повністю відрізані від зовнішнього світу. Будівельні матеріали мають там бути вже завтра. І я прошу парламент підтримати цю ініціативу: негайно організувати або виступ, або зустріч з урядовцями», – заявив Петро Порошенко

Лідер «Європейської Солідарності» також подякував волонтерам, які першими самоорганізувались і відправили на Прикарпаття гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.