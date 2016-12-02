Порошенко просить Польщу не чіпати фігуру Хмельницького

Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Польщі

У рамках участі у Мюнхенській конференції з безпеки Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким. Про це інформує Банкова. Глава Уряду Польщі підтримав важливість розвитку стратегічного українсько-польського партнерства та координації дій з протидії російській агресії в контексті



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Польська оцінка Хмельницького: Порошенко просить Варшаву не шкодити взаєминам

Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Польщі

У рамках участі у Мюнхенській конференції з безпеки Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким. Про це інформує Банкова.

Глава Уряду Польщі підтримав важливість розвитку стратегічного українсько-польського партнерства та координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН. Було також обговорено шляхи зміцнення двостороннього співробітництва у оборонній сфері.

Сторони обмінялися думками з актуальних питань українсько-польського порядку денного. Йшлося про подальший розвиток взаємодії у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті у контексті досягнутих домовленостей.

Глава держави висловив стурбованість з приводу ухвалених нещодавно польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польща. Він закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань. Президент Петро Порошенко також звернув увагу на вкрай шкідливий для українсько-польських взаємин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Обговорювалися також питання розширення співробітництва в енергетичній сфері та координації дій з метою протидії реалізації проекту «Північний потік – 2».

Сторони також обговорили шляхи належного забезпечення соціальних прав і свобод українських громадян, які тимчасово працюють на території Польщі.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький помістив українського гетьмана Богдана Хмельницького у числі тих, хто чинив найбільші злочини проти єврейського народу.