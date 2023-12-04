Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порошенко розповів, чому хотів зустрітися з Орбаном та згадав Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Порошенко розповів, чому хотів зустрітися з Орбаном та згадав Зеленського
Петро Порошенко ініціював зустріч з Віктором Орбаном
фото з відкритих джерел

Порошенко хотів зустрітися з декількома лідерами країн ЄС

П'ятий президент України, голова фракції «Європейської Солідарності» Петро Порошенко звертався до лідерів держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави. Зокрема, серед них – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це Порошенко заявив під час свого брифінгу.

«Серед них є й Угорщина і Словаччина та інші держави. Де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації Угоди про асоціацію в 2014-2016 роках, і ратифікації Угоди про безвізовий режим, і ратифікації Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі», – сказав Порошенко.

За словами експрезидента, декілька керівників держав та урядів «відповіли йому і запросили».

«Ці зустрічі мали відбутися в листопаді. Я просив в листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося. Мені навмисно було виділено в розпорядженні з першого грудня. Ви можете самі переконатися, що частина керівників європейських держав в цей час, в цей день і весь початок грудня і по досі знаходяться на кліматичному саміті в Об'єднаних Арабських Еміратах», – сказав Порошенко.

Також експрезидент пригадав, що сам Зеленський запросив Орбана з візитом до України, проте цього візиту не відбулося. Крім того, за словами Порошенка, було декілька звернень щодо візиту до Угорщини, які не були підтверджені.

До слова, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, як пише угорське видання Telex, підтвердив, що в колишнього президента й народного депутата України Петра Порошенка була запланована зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зокрема Сіярто заявив, що глава уряду країни Орбан «із задоволенням проводить переговори з будь-ким, зокрема з колишніми лідерами іноземних держав».

«Тому якщо експрезидент Порошенко розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому перешкоджати», – сказав Сіярто.

На запитання журналіста про те, чому зірвалась зустріч, глава МЗС Угорщини відповів: «Про це запитайте в українців, і які внутрішні стосунки, і хто, кому що дозволяє, і як вони хочуть з одним порахуватися. На щастя, це не наша справа».

Водночас міністр закордонних справ Угорщини не захотів обговорювати тему зустрічі та закликав «не вдаватися в таку фантастику». Також з його слів випливає, що зустріч ініціював Порошенко.

«Я ще раз скажу, що якщо є така ініціатива, пан прем'єр-міністр зазвичай сприймає її позитивно», – сказав Сіярто.

Нагадаємо, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

До слова, СБУ пояснила, що Петра Порошенка не випустили за кордон, тому що він мав намір зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Однак пресслужба «Європейської Солідарності» це твердження заперечила.

Читайте також: Угорщина відреагувала на скандал із забороною на виїзд Порошенка за кордон
Теги: Європейський союз дипломатія Петро Порошенко Європейська солідарність Віктор Орбан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий бюджет РФ на 2024 рік – 120 млрд дол або 6% ВВП
Головне питання, на яке має дати відповідь українська дипломатія
Вчора, 13:13
Посол України у Польщі Василь Зварич: «Нам не треба нікого підштовхувати до повернення. Українці, які втекли сюди від війни, мріють повернутися додому»
Посол України у Польщі: Завдання повертати військовозобов’язаних немає інтерв'ю
8 листопада, 10:30
55 держав-членів ООН підписали Декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні
Понад пів сотні держав в ООН підтримали Декларацію до 90-х роковин Голодомору
24 листопада, 02:20
Причиною для введення санкцій проти Олександра Пумпянського стало те, що він перебував у раді директорів Трубної металургійної компанії
Європейський суд виключив з-під санкцій сина російського олігарха
29 листопада, 16:31
Російський нафтовий танкер «Ліговський проспект» нещодавно потрапив під санкції США
Три найбільші компанії світу відмовились возити російську нафту
24 листопада, 07:07
За словами глави МЗС, вкидання про виконання Україною не всіх рекомендацій є спробою «перетворити перемогу, яка наближається, на «зраду»
Переговори щодо вступу України в ЄС: Кулеба натякнув на позитивні рішення
7 листопада, 19:37
Президент України Володимир Зеленський
Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський
8 листопада, 23:15
Безугла неодноразово робила провокативні дописи на адресу головнокомандувача ЗСУ Залужного та навіть вимагає його відставки
Безугла пішла війною проти Залужного: опозиція зробила заяву
27 листопада, 13:53
Чалий певен, що американська допомога повністю не припиниться
Допомога від США затримується, дипломат розповів, до якого часу ЗСУ вистачить зброї
Вчора, 21:42

Політика

Порошенко розповів, чому хотів зустрітися з Орбаном та згадав Зеленського
Порошенко розповів, чому хотів зустрітися з Орбаном та згадав Зеленського
Президент Болгарії наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів
Президент Болгарії наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів
Син «слуги» Мазурашу наразився на хвилю хейту через свою роботу
Син «слуги» Мазурашу наразився на хвилю хейту через свою роботу
Ще один нардеп складає депутатський мандат
Ще один нардеп складає депутатський мандат
Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті
Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті
«Слуга» Мотовиловець опам'ятався й передумав захищати Московську церкву
«Слуга» Мотовиловець опам'ятався й передумав захищати Московську церкву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
30K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
24K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
22K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
21K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
16K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua