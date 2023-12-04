Порошенко розповів, чому хотів зустрітися з Орбаном та згадав Зеленського

Порошенко хотів зустрітися з декількома лідерами країн ЄС

П'ятий президент України, голова фракції «Європейської Солідарності» Петро Порошенко звертався до лідерів держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави. Зокрема, серед них – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це Порошенко заявив під час свого брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Серед них є й Угорщина і Словаччина та інші держави. Де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації Угоди про асоціацію в 2014-2016 роках, і ратифікації Угоди про безвізовий режим, і ратифікації Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі», – сказав Порошенко.

За словами експрезидента, декілька керівників держав та урядів «відповіли йому і запросили».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці зустрічі мали відбутися в листопаді. Я просив в листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося. Мені навмисно було виділено в розпорядженні з першого грудня. Ви можете самі переконатися, що частина керівників європейських держав в цей час, в цей день і весь початок грудня і по досі знаходяться на кліматичному саміті в Об'єднаних Арабських Еміратах», – сказав Порошенко.

Також експрезидент пригадав, що сам Зеленський запросив Орбана з візитом до України, проте цього візиту не відбулося. Крім того, за словами Порошенка, було декілька звернень щодо візиту до Угорщини, які не були підтверджені.

До слова, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, як пише угорське видання Telex, підтвердив, що в колишнього президента й народного депутата України Петра Порошенка була запланована зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зокрема Сіярто заявив, що глава уряду країни Орбан «із задоволенням проводить переговори з будь-ким, зокрема з колишніми лідерами іноземних держав».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому якщо експрезидент Порошенко розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому перешкоджати», – сказав Сіярто.

На запитання журналіста про те, чому зірвалась зустріч, глава МЗС Угорщини відповів: «Про це запитайте в українців, і які внутрішні стосунки, і хто, кому що дозволяє, і як вони хочуть з одним порахуватися. На щастя, це не наша справа».

Водночас міністр закордонних справ Угорщини не захотів обговорювати тему зустрічі та закликав «не вдаватися в таку фантастику». Також з його слів випливає, що зустріч ініціював Порошенко.

«Я ще раз скажу, що якщо є така ініціатива, пан прем'єр-міністр зазвичай сприймає її позитивно», – сказав Сіярто.

Нагадаємо, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

До слова, СБУ пояснила, що Петра Порошенка не випустили за кордон, тому що він мав намір зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Однак пресслужба «Європейської Солідарності» це твердження заперечила.