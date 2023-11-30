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Порошенко летить у Вашингтон

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко летить у Вашингтон
Експрезидент виступить на Саміті на тему геополітичних змін у світі
фото з відкритих джерел

Петро Порошенко здійснить робочий візит до Вашингтона та Варшави

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США).

Петро Порошенко виступить на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, у Вашингтоні експрезидент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії.

Також Петро Порошенко відвідає Варшаву, де зустрінеться з керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл. Порошенко обговорить зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російської агресії, а також у набутті нашою державою членства в ЄС та НАТО. Одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві – припинення транспортної блокади на кордоні з Україною.

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Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. 

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. Партія «Європейська Солідарність» отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року.

У грудні минулого року у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу. У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ – зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams. 

За результатами Форуму також була схвалена Резолюція на підтримку України. Міжнародний демократичний союз підтвердив міцну єдність та солідарність з народом України, який продовжує хоробро та самовіддано боротися з російською агресією, метою якої є знищення українського вільного та демократичного суспільства.

У вересні 2023 року Петро Порошенко став членом Почесної консультативної ради Міжнародного демократичного союзу. 

Теги: Європейська солідарність Петро Порошенко

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