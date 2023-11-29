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Європейський суд виключив з-під санкцій сина російського олігарха

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європейський суд виключив з-під санкцій сина російського олігарха
Причиною для введення санкцій проти Олександра Пумпянського стало те, що він перебував у раді директорів Трубної металургійної компанії
фото з відкритих джерел

Олександр Пумпянський потрапив до санкційних списків у середині березня 2022 року

Суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського. Про це йдеться у рішенні суду.

Син олігарха хотів вимагати компенсації моральної шкоди в розмірі 100 тис. євро, однак суд йому відмовив. Також Рада ЄС зобов'язана сплатити за нього судові витрати.

Олександр Пумпянський потрапив до санкційних списків у середині березня 2022 року, після чого обмеження щодо нього двічі продовжували.

Причиною для введення санкцій стало те, що він перебував у раді директорів Трубної металургійної компанії (ТМК), яка співпрацює з російськими держпідприємствами – «Роснафтою», «Газпромом» і «Російські залізниці».

Після потрапляння під санкції Пумпянський покинув ради директорів ТМК, групи «Сінара» і банку «Сінара».

Зазначимо, батьком Олександра є Дмитро Пумпянський – російський підприємець, президент Свердловського обласного Союзу промисловців і підприємців, голова Наглядової ради Уральського федерального університету.

Через підтримку російської агресії перебуває під персональними міжнародними санкціями Євросоюзу, США та низки інших держав. Раніше він намагався домогтися в суді скасування санкцій, однак йому в цьому було відмовлено.

Нагадаємо, колишній керівник «Роснафти» намагається повернути яхту з-під санкцій США.

Раніше стало відомо, що Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкції проти росіян і білорусів.

До слова, Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями.

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Теги: олігархи санкції Європейський союз росіяни війна

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