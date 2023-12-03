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Угорщина відреагувала на скандал із забороною на виїзд Порошенка за кордон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угорщина відреагувала на скандал із забороною на виїзд Порошенка за кордон
Відмова у виїзді за кордон Порошенку – доказ того, що Україна не готова до членства в ЄС
фото з відкритих джерел

Угорщина не бажає брати участь в українській внутрішньополітичній боротьбі

Відмова у виїзді за кордон для Петра Порошенка є ще одним доказом того, що Україна не готова до вступу до Європейського союзу. Про це заявив представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Угорський політик відреагував на заяву СБУ про те, що експрезидент Петро Порошенко планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, а цю зустріч РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України. 

Золтан Ковач зазначив, що Угорщина не бажає брати участь у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського.

«Такі новини та подібні політичні чистки – це ще один доказ того, що Україна поки що не готова до членства в Європейському союзі», – написав політик.

Як повідомлялося раніше, пресслужба «Європейської Солідарності» відреагувала на заяву Служби безпеки України, котра пояснила, чому Петра Порошенка не випустили за кордон. У партії стверджують, що Порошенко не мав наміру зустрічатися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, як це повідомили в СБУ.

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Теги: Петро Порошенко Угорщина скандал Україна

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