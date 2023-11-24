Понад пів сотні держав в ООН підтримали Декларацію до 90-х роковин Голодомору

55 держав-членів ООН підписали Декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Голодомор привертає підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла з часу попереднього такого документа у 2018 році

55 держав-членів ООН підписали Декларацію ініційовану Україною Декларацію до трагічних 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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«Я вдячний кожній державі-члену, яка зайняла цю принципову позицію. Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, яка є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України», – повідомив Кулеба.

Кулеба наголосив на важливості того, що Голодомор привертає підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла з часу попереднього такого документа у 2018 році.

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Міністр також зазанчив, що українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору.

Раніше повідомлялося, що ще три американські штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нещодавно парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.