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    Порошенко у Давосі обговорить з лідерами США постачання зброї Україні

    Порошенко розраховує зокрема на зустріч з Трампом та Тіллерсоном
    Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю, 26 січня, у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Петро Порошенко дав інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму у
    • Сьогодні, 05:22
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    Петро Порошенко на форумі у Давосі
    Петро Порошенко на форумі у Давосі

    Порошенко розраховує зокрема на зустріч з Трампом та Тіллерсоном

    Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю, 26 січня, у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні.

    Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Петро Порошенко дав інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

    «Сподіваюся, що завтра (у п’ятницю, - ред) відбудеться ця зустріч (з Дональдом Трампом – ред.). Безумовно, відбудеться зустріч з Рексом Тіллерсоном, і ми обговоримо різні питання щодо співпраці зі Штатами в галузі економіки, безпеки (зокрема, щодо постачань оборонної зброї), підтримки українських реформ і, зокрема, миротворців, яких повинна ввести Рада безпеки ООН у східні регіони моєї країни, щоб зупинити вбивства українців, які здійснюються росіянами», – сказав Порошенко.

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    Президент України також висловив сподівання, що Україна зможе до квітня отримати транш в рамках програми розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США від Міжнародного валютного фонду, оскільки країна, як він висловився, «виконала 80 відсотків» своїх зобов’язань.

    Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

    Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

    Джерело: Радіо Свобода

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