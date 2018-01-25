Порошенко у Давосі обговорить з лідерами США постачання зброї Україні

Порошенко розраховує зокрема на зустріч з Трампом та Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю, 26 січня, у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Петро Порошенко дав інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму у



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Петро Порошенко на форумі у Давосі

Порошенко розраховує зокрема на зустріч з Трампом та Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити у п’ятницю, 26 січня, у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної, безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Петро Порошенко дав інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Сподіваюся, що завтра (у п’ятницю, - ред) відбудеться ця зустріч (з Дональдом Трампом – ред.). Безумовно, відбудеться зустріч з Рексом Тіллерсоном, і ми обговоримо різні питання щодо співпраці зі Штатами в галузі економіки, безпеки (зокрема, щодо постачань оборонної зброї), підтримки українських реформ і, зокрема, миротворців, яких повинна ввести Рада безпеки ООН у східні регіони моєї країни, щоб зупинити вбивства українців, які здійснюються росіянами», – сказав Порошенко.

Президент України також висловив сподівання, що Україна зможе до квітня отримати транш в рамках програми розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США від Міжнародного валютного фонду, оскільки країна, як він висловився, «виконала 80 відсотків» своїх зобов’язань.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

Джерело: Радіо Свобода