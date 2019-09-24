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    Політика

    Порошенко зустрівся із новим послом Німеччини в Україні

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    <p>Порошенко привітав з призначенням нового посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен</p> - Порошенко зустрівся із новим послом Німеччини в Україні

    Порошенко привітав з призначенням нового посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен

    Фото: пресслужба партії «Європейська Солідарність»

    На зустрічі з послом Фельдгузен було скоординовано підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках мінського і нормандського процесів

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен.

    Про це 24 вересня повідомляє пресслужба політсили.

    Зазначається, що Порошенко привітав нового посла Німеччини в Україні та відзначив високий рівень двосторонніх відносин і стратегічного партнерства між Києвом та Берліном, досягнутий за останні роки.

    «Обговорено актуальний розвиток на Донбасі та скоординовано підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках мінського і нормандського процесів. Порошенко наголосив на важливості принципу «нічого про Україну без України» та недопущення втрати нашою державою міжнародної суб’єктності», - заявили в пресслужбі.

    Лідер «Європейської Солідарності» заявив, що його партія буде твердо стояти на позиціях захисту європейської і євроатлантичної інтеграції України, а будь-яким спробам поставити під сумнів цю перспективу буде надаватися дієва і ефективна відповідь.

    «Висловлено щиру вдячність канцлеру ФРН Ангелі Меркель за тверду підтримку та сприяння нашій державі як у забезпеченні відсічі російській агресії та зміцнення європейської єдності і солідарності з Україною, так і на шляху важливих реформ. Було акцентовано увагу на важливості збереження санкційної політики ЄС проти Росії», - додали у політсилі.

    Сторони, як повідомляється, також обговорили реформи в Україні, включаючи децентралізацію та судову реформу, та питання забезпечення енергетичної безпеки Європи.

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