Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США

Глава держави висловив вдячність за провідну роль Конгресу у справі відсічі російської агресії

Під час Мюнхенської безпекової конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США. Про це повідомляє Банкова. Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у справі відсічі російської агресії та у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Яскравим підтвердженням такої підтримки



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Глава держави висловив вдячність за провідну роль Конгресу у справі відсічі російської агресії

Під час Мюнхенської безпекової конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США. Про це повідомляє Банкова.

Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у справі відсічі російської агресії та у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Яскравим підтвердженням такої підтримки стало ухвалення закону про протидію супротивникам Америки через санкції, окремі положення якого вже імплементуються.

Глава держави наголосив, що прийняття Вашингтоном рішення про надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску є не лише відповіддю на деструктивну позицію Москви, але й водночас формують сприятливе тло для просування мирного процесу на Донбасі.

Порошенко висловив сподівання, що фінансування програм безпекової допомоги українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру і надалі отримуватимуть повну підтримку з боку Конгресу.

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових.