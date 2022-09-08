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Річниця весілля. Порошенко розповів несподівані подробиці про дружину

Надія Клочко
glavcom.ua
Річниця весілля. Порошенко розповів несподівані подробиці про дружину
Петро та Марина Порошенки у шлюбі уже 38 років
фото з відкритих джерел

«Пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину»

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з річницею одруження. Подружжя перебуває у шлюбі уже 38 років. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Політик у своєму зверненні згадав, як Марина Порошенко 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення в Україну, відмовилася їхати з Києва та просила знайти для неї камуфляж і видати зброю.

«Моя найбільша підтримка та опора. Завжди поруч. У найщасливіші та найважчі дні. Як от 24 лютого. Коли ти попросила знайти камуфляж твого розміру і видати зброю. Бо ти не збираєшся їхати з Києва.
Пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину – бойову, патріотичну, професійну, світлу, чуйну, мудру та чарівну. Кохаю тебе, Марино. Кохаю міцніше з кожним днем», – написав він.

Річниця весілля. Порошенко розповів несподівані подробиці про дружину фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму майже $46 млн. Петро Порошенко розповів, куди були спрямовані кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

Також нещодавно Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону «Госпітальєри». Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Вперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.

Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко

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