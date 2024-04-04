Посилення контролю за гральним бізнесом: що сьогодні може заборонити комітет Ради

Буде створена система, яка унеможливлює доступ до азартних ігор військовослужбовцям

Сьогодні, 5 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні розгляне законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом. Документ зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення вимог щодо реклами азартних ігор. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Як і анонсував, сьогодні наш Комітет схвалить закон про посилення контролю за гральним бізнесом», - написав Железняк.

За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ там багато норм про посилення вимог по рекламі.

Як повідомив Железняк, законопроєкт забороняє рекламу азартних ігор:

у будь-яких аудіовізуальних та аудіальних медіа незалежно від технології їх розповсюдження;

в онлайн-медіа;

в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

у всіх виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

засобами внутрішньої реклами;

на транспорті, у тому числі на транспортних засобах та обладнанні;

за допомогою заходів рекламного характеру;

засобами зовнішньої реклами;

у місцях проведення масових заходів;

у мережі Інтернет, у тому числі на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації;

пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування витрат для доступу до участі в азартних іграх;

розміщення зображення або згадування азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, на будь-яких товарах (предметах), крім розміщення на товарах (предметах), пов’язаних із організацією та проведенням азартних ігор;

надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.

Також, за словами Железняка, у рекламі азартних ігор забороняється:

участь осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей;

участь волонтерів та/або військовослужбовців, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд військовослужбовців;

участь популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами азартних ігор, а також використання зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

участь спортсменів, лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд спортсменів, лікарів;

використання тематики, пов’язаної зі стримуванням та відсіччю збройної агресії РФ у період дії правового режиму воєнного стану, а також будь-яких патріотичних закликів та/або символіки, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичне виховання або будь-які інші способи з метою створення оманливого враження про зв’язок між участю в азартних іграх та відсіччю збройної агресії РФ.

Нардеп наголосив, що головна норма документа - не можуть бути спонсорами суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

За порушення вимог передбачаються санкції включно з позбавленням ліцензії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.