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Євросоюз остаточно схвалив десятий пакет санкцій проти РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Євросоюз остаточно схвалив десятий пакет санкцій проти РФ
фото: Reuters

Держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію

Країни Європейського Союзу ввечері 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС.

Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються окупантами у війні, а також заходи протидії російській дезінформації.

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – наголосили у шведському головуванні в ЄС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців. Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

Нагадаємо, 21 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України. Також посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення.

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Теги: росія санкції 24 лютого

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