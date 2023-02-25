Євросоюз остаточно схвалив десятий пакет санкцій проти РФ

Держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію

Країни Європейського Союзу ввечері 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС.

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Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються окупантами у війні, а також заходи протидії російській дезінформації.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3) Будь ласка, читайте текст після реклами February 24, 2023

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – наголосили у шведському головуванні в ЄС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців. Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

Нагадаємо, 21 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України. Також посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення.