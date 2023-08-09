На Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ

«Український рух пацифістів», російський «Рух свідомих відмовників від військової служби» та білоруська організація «Наш Дім» висунуть на Нобелівську премію миру 2024

Міжнародне бюро миру (IPB) в Берліні висуне на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті. Серед них «Український рух пацифістів», російський «Рух свідомих відмовників від військової служби» та білоруська організація «Наш Дім». Їх номінують, коли з 1 вересня розпочнеться прийом заявок, інформує сайт бюро.

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Міжнародне бюро миру (IPB) в Берліні висуне на Нобелівську премію миру 2024 року три організації фото: Міжнародне бюро миру

Як зазначається в повідомленні бюро, всі три «видатні організації» у своїх зусиллях «продемонстрували безпрецедентну майстерність і самовідданість», особливо після початку повномасштабної війни Росії проти України, «попри значну стигматизацію, з якою з того часу зіткнулися».

В IPB зазначили, що «прийняття відмови від військової служби з міркувань совісті є конкретним засобом сприяння миру» та невід'ємним правом людини, що гарантується Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, і висловили сподівання, що ця номінація нагадає урядам світу про необхідність поважати це право та надавати альтернативи військовій службі для тих, хто відмовляється від служби в армії.

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В «Українському русі пацифістів», керівником якого є український блогер Руслан Коцаба, відреагували на висунення на премію, назвавши його «особливо зворушливим».

«Я пишаюся тим, що наша організація номінована в компанії хоробрих друзів з Білорусі та Росії, які роблять багато для того, щоб допомогти людям відмовитися від вбивства українців (або будь-якого іншого народу), вирватися з путінської м'ясорубки», – заявив виконавчий секретар організації Юрій Шеляженко, інформує Deutsche Welle.

У 2019 році Коцабі вирішили вручити Аахенську премію миру (Aachener Friedenspreis). Тоді його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko). Втім присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах і ЗМІ – через антисемітські висловлювання блогера. У результаті правління премії виступило проти нагородження, а сам Коцаба відмовився від премії.

Коцаба раніше працював на телеканалах «112-Україна» та NewsOne. У 2016 році Коцабу визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ЗСУ). Його засудили до 3,5 років позбавлення волі. Вже за кілька місяців блогера виправдав апеляційний суд. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, і з квітня 2019 року справа перебуває на повторному розгляді.

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Як повідомила адвокатка Коцаби на засіданні в лютому 2023 року, він перебуває у США за статусом політичного біженця. Втім, у березні цього року суд заявив, що той виїхав у США за програмою для біженців з України.

Зазначимо, Міжнародне бюро миру саме отримало Нобелівську премію в 1910 році – за організацію конференцій з роззброєння. Форми для висування кандидатів на премію від Нобелівського комітету щороку отримують сотні людей та організацій, навесні комітет скорочує список до п'яти пріоритетних кандидатів, з яких і обирає переможця.

Нагадаємо, 10-11 червня у Відні проходив міжнародний саміт «За мир в Україні». На ньому виступили представники Росії, України та різних країн НАТО, які «підтримують цілі миру» для того, щоб «покласти край війні та підготуватися до переговорів». Однак відповідала за саміт організація, керівництво якої у своїх заявах вторить російській пропаганді. Зокрема, більшість учасників події також просували проросійські наративи.