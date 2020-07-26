Посол Британії закликала Росію вплинути на бойовиків на Донбасі



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Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс Фото: РБК-УКраїна

Посол Британії сподівається, що мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства

Велика Британія вітає домовленість на рівні Тристоронньої контактної групи про всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Росія повинна виконати свої зобов'язання.

Про це заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Британський посол закликала Росію вплинути на незаконні збройні формування на Донбасі, які вона підтримує, щоб досягти виконання досягнутих домовленостей про перемир'я.

«Дуже сподіваюсь, що їх (домовленості - ред.) буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства», - наголосила Сіммонс.

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

До слова, Українські миротворці ООН прибувають на Донбас для контролю за дотриманням «тиші».

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