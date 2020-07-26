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    Події в Україні

    ЗСУ діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик, – Таран щодо перемир’я на Донбасі

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    <p>&laquo;Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України&raquo; &ndash; міністр оборони</p> - ЗСУ діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик, – Таран щодо перемир’я на Донбасі

    «Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України» – міністр оборони

    «В ефективній реалізації домовленостей, що набирають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності України» – Міністр оборони

    Міністр оборони України Андрій Таран наголошує, що повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів відповідної угоди, зафіксованих за участю представників ОБСЄ.

    «Повний і всеосяжний режим припинення вогню буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, що зафіксовано за участі представників ОБСЄ. Збройні сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей і діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик», – сказав Таран.

    Водночас міністр вкотре заявив, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого Генеральним штабом створені відповідні додаткові резерви, додав Таран.

    За його словами, в ефективній реалізації домовленостей, що набирають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності України.

    «Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України», – наголосив міністр оборони.

    Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

    Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

    До слова, Українські миротворці ООН прибувають на Донбас для контролю за дотриманням «тиші».

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    Джерело: Укрінформ

    ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ міністр ООН миротворці населення Андрій Таран
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