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    Політика

    Посол Дещиця прокоментував існування так званих «чорних списків» нев’їзних поляків та українців

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    Посол України в Польщі Андрій Дещиця - Посол Дещиця прокоментував існування так званих «чорних списків» нев’їзних поляків та українців
    Посол України в Польщі Андрій Дещиця

    Дещиця наголошує на тому, що головне - не зловживати питанням так званих чорних списків, аби до них не потрапляли без належних підстав

    Посол України в Польщі Андрій Дещиця підтвердив в інтерв’ю «Главкому» існування «чорних списків» нев’їзних поляків та українців.

    «Кожна держава має списки осіб, небажаних для в’їзду. Такі списки є також щодо польських громадян, які порушили українське законодавство, порушують правило в’їзду в Крим чи на інші окуповані території», - сказав Дещиця.

    На питання «скільки поляків у таких списках?» посол відповів, що це - компетенція інших відомств, не МЗС чи посольства.

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    Дипломат підкреслює, що наявність «чорних списків» для ідеального світу не є нормою.

    «Але ми знаємо, що світ не є ідеальним, є люди, які вчиняють злочини, становлять небезпеку державним інтересам чи громадському порядку. Головне, цим питанням не зловживати, і щоб до так званих чорних списків не потрапляли без належних підстав», - резюмував Дещиця

    Читайте також матеріал «Главкома»: Посол України у Польщі Андрій Дещиця: Ми не повинні мірятися кістками чи літрами пролитої крові

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    МЗС Польща посол держава
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