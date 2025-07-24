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Новий законопроєкт про НАБУ та САП. Серед авторів – неочікувані прізвища

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Новий законопроєкт про НАБУ та САП. Серед авторів – неочікувані прізвища
Зареєстровано законопроєкт 13531, який має скасувати обмеження НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має скасувати обмеження НАБУ та САП згідно закону №12414

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт13531 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення». Ця ініціатива спрямована на скасування обмежень для НАБУ та САП, які були введені попереднім законопроєктом №12414. Серед ініціаторів нового документа є депутати, які раніше голосували за обмеження антикорупційних органів, пише «Главком». 

Порівняння списків голосування за законопроєкт №12414 та ініціаторів нового законопроєкту №13531 виявляє контраст у позиціях деяких народних обранців.

Ось список депутатів, які раніше голосували «за» законопроєкт №12414, що обмежував незалежність НАБУ та САП, а тепер є серед ініціаторів законопроєкту №13531, який спрямований на відновлення їхньої інституційної незалежності:

  • Бондаренко Олег (фракція «Слуга народу» за 12414, ініціатор 13531)
  • Буймістер Людмила Анатоліївна (фракція «Батьківщина» за 12414, ініціаторка 13531)
  • Козир Сергій В'ячеславович (фракція «Слуга народу» за 12414, ініціатор 13531)
  • Южаніна Ніна Петрівна (фракція «Європейська Солідарність» за 12414, ініціаторка 13531)

Список ініціаторів законопроєкту №13531:

Новий законопроєкт про НАБУ та САП. Серед авторів – неочікувані прізвища фото 1
скріншот

Від «Голосу»:

  • Совсун Інна Романівна
  • Железняк Ярослав Іванович
  • Цабаль Володимир Володимирович
  • Василенко Леся Володимирівна
  • Васильченко Галина Іванівна
  • Хлапук Максим Миколайович
  • Лозинський Роман Михайлович
  • Юрчишин Ярослав Романович
  • Бобровська Соломія Анатоліївна
  • Рудик Кіра Олександрівна
  • Піпа Наталія Романівна
  • Стефанишина Ольга Анатоліївна
  • Костенко Роман Васильович
  • Сірко Юлія Леонідівна
  • Рущишин Ярослав Іванович
  • Осадчук Андрій Петрович

Від «Європейської Солідарності»:

  • Ар'єв Володимир Ігорович
  • Фріз Ірина Василівна
  • Геращенко Ірина Володимирівна
  • Зінкевич Яна Вадимівна
  • Бондар Михайло Леонтійович
  • Павленко Ростислав Миколайович
  • Величкович Микола Романович
  • Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна
  • Гончаренко Олексій Олексійович
  • Никорак Ірина Петрівна
  • В'ятрович Володимир Михайлович
  • Княжицький Микола Леонідович
  • Іонова Марія Миколаївна
  • Герасимов Артур Володимирович
  • Саврасов Максим Віталійович
  • Федина Софія Романівна
  • Сюмар Вікторія Петрівна
  • Южаніна Ніна Петрівна

Від «Слуги народу»:

  • Василів Ігор Володимирович
  • Радіна Анастасія Олегівна
  • Потураєв Микита Русланович
  • Циба Тетяна Вікторівна
  • Бондаренко Олег Володимирович
  • Веніславський Федір Володимирович
  • Мовчан Олексій Васильович
  • Козир Сергій В'ячеславович
  • Фролов Павло Валерійович
  • Бондар Ганна Вячеславівна

Від «Батьківщини»:

  • Буймістер Людмила Анатоліївна
  • Івченко Вадим Євгенович
  • Наливайченко Валентин Олександрович

Позафракційні:

  • Савчук Оксана Василівна

Нагадаємо, законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, підтримали 19 народних обранців з опозиції. 

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Теги: НАБУ САП законопроєкт

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