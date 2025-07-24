Новий законопроєкт про НАБУ та САП. Серед авторів – неочікувані прізвища
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має скасувати обмеження НАБУ та САП згідно закону №12414
У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт №13531 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення». Ця ініціатива спрямована на скасування обмежень для НАБУ та САП, які були введені попереднім законопроєктом №12414. Серед ініціаторів нового документа є депутати, які раніше голосували за обмеження антикорупційних органів, пише «Главком».
Порівняння списків голосування за законопроєкт №12414 та ініціаторів нового законопроєкту №13531 виявляє контраст у позиціях деяких народних обранців.
Ось список депутатів, які раніше голосували «за» законопроєкт №12414, що обмежував незалежність НАБУ та САП, а тепер є серед ініціаторів законопроєкту №13531, який спрямований на відновлення їхньої інституційної незалежності:
- Бондаренко Олег (фракція «Слуга народу» за 12414, ініціатор 13531)
- Буймістер Людмила Анатоліївна (фракція «Батьківщина» за 12414, ініціаторка 13531)
- Козир Сергій В'ячеславович (фракція «Слуга народу» за 12414, ініціатор 13531)
- Южаніна Ніна Петрівна (фракція «Європейська Солідарність» за 12414, ініціаторка 13531)
Список ініціаторів законопроєкту №13531:
Від «Голосу»:
- Совсун Інна Романівна
- Железняк Ярослав Іванович
- Цабаль Володимир Володимирович
- Василенко Леся Володимирівна
- Васильченко Галина Іванівна
- Хлапук Максим Миколайович
- Лозинський Роман Михайлович
- Юрчишин Ярослав Романович
- Бобровська Соломія Анатоліївна
- Рудик Кіра Олександрівна
- Піпа Наталія Романівна
- Стефанишина Ольга Анатоліївна
- Костенко Роман Васильович
- Сірко Юлія Леонідівна
- Рущишин Ярослав Іванович
- Осадчук Андрій Петрович
Від «Європейської Солідарності»:
- Ар'єв Володимир Ігорович
- Фріз Ірина Василівна
- Геращенко Ірина Володимирівна
- Зінкевич Яна Вадимівна
- Бондар Михайло Леонтійович
- Павленко Ростислав Миколайович
- Величкович Микола Романович
- Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна
- Гончаренко Олексій Олексійович
- Никорак Ірина Петрівна
- В'ятрович Володимир Михайлович
- Княжицький Микола Леонідович
- Іонова Марія Миколаївна
- Герасимов Артур Володимирович
- Саврасов Максим Віталійович
- Федина Софія Романівна
- Сюмар Вікторія Петрівна
- Южаніна Ніна Петрівна
Від «Слуги народу»:
- Василів Ігор Володимирович
- Радіна Анастасія Олегівна
- Потураєв Микита Русланович
- Циба Тетяна Вікторівна
- Бондаренко Олег Володимирович
- Веніславський Федір Володимирович
- Мовчан Олексій Васильович
- Козир Сергій В'ячеславович
- Фролов Павло Валерійович
- Бондар Ганна Вячеславівна
Від «Батьківщини»:
- Буймістер Людмила Анатоліївна
- Івченко Вадим Євгенович
- Наливайченко Валентин Олександрович
Позафракційні:
- Савчук Оксана Василівна
Нагадаємо, законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, підтримали 19 народних обранців з опозиції.