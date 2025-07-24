Соратниця Тимошенко пояснила, чому не голосувала за закон щодо НАБУ та САП
Олена Кондратюк закликає швидко виправити помилку через закон 12414
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що не голосувала за закон №12414 про обмеження незалежності НАБУ й САП. Вона наголосила, що це «не героїзм, лише мої принципи і позиція» та ухвалення цього закону є ударом по демократичних цінностях, суб'єктності інституцій та європейському вибору України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олену Кондратюк.
За словами Кондратюк, вона була однією з тих, хто попереджав колег з монобільшості про неприпустимість ухвалення такого рішення «ні по формі, ні по суті». Вона прогнозувала жорстку реакцію європейських партнерів, яка буде розцінена як «нерозуміння і кидок європейців», та необхідність швидкого «відмотування» назад.
За її словами, для виходу із ситуації є два варіанти:
- Верховна Рада сама подає новий закон про незалежність та ефективність антикорупційних органів, з урахуванням позицій фракцій, силовиків та громадянського суспільства.
- Верховна Рада очікує на президентський закон (який вже вчора був обіцяний).
«З цим не можна затягувати. Чим швидше – тим краще!» – закликала Кондратюк, наголошуючи на неприпустимості внутрішніх суперечок, коли єдина глобальна проблема – фронт.
Олена Кондратюк також відзначила мирні мітинги як важливий прояв волі народу та подякувала учасникам акцій протесту та поліції за зразкове проведення.
Особливу рефлексію віцеспікерка присвятила активній молоді, погодившись з оцінкою Валерія Пекара. «Виросло нове покоління активної молоді, яке відчуває цінність держави та інституцій. Для неї не стоїть питання європейського вибору – це вже невід'ємна складова особистої системи цінностей. Це справді величезний прогрес для суспільства», – зазначила вона.
«Ця молодь дає мені особисто величезну надію та оптимізм. Молодь треба не лише слухати, але й чути! Сама колись такою була», – підсумувала Олена Кондратюк.
Як відомо, Олена Кондратюк обіймає посаду заступниці голови Верховної Ради України з 29 серпня 2019 року. У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО «Батьківщина» (№5 у списку), є членкинею політичної ради «Батьківщини». На президентських виборах 2019 року Кондратюк була технологом виборчої кампанії Юлії Тимошенко.
Нагадаємо, народний депутат від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко у своєму пості у Facebook дорікнув колегам, які підтримали скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ й САП. Серед тих, хто проголосував «за», – і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.