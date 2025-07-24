Соратниця Тимошенко пояснила, чому не голосувала за закон щодо НАБУ та САП

Кондратюк: Я була однією з тих, хто казав колегам з монобільшості, що так не можна ухвалювати рішення

Олена Кондратюк закликає швидко виправити помилку через закон 12414

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що не голосувала за закон №12414 про обмеження незалежності НАБУ й САП. Вона наголосила, що це «не героїзм, лише мої принципи і позиція» та ухвалення цього закону є ударом по демократичних цінностях, суб'єктності інституцій та європейському вибору України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олену Кондратюк.

За словами Кондратюк, вона була однією з тих, хто попереджав колег з монобільшості про неприпустимість ухвалення такого рішення «ні по формі, ні по суті». Вона прогнозувала жорстку реакцію європейських партнерів, яка буде розцінена як «нерозуміння і кидок європейців», та необхідність швидкого «відмотування» назад.

За її словами, для виходу із ситуації є два варіанти:

Верховна Рада сама подає новий закон про незалежність та ефективність антикорупційних органів, з урахуванням позицій фракцій, силовиків та громадянського суспільства.

Верховна Рада очікує на президентський закон (який вже вчора був обіцяний).

«З цим не можна затягувати. Чим швидше – тим краще!» – закликала Кондратюк, наголошуючи на неприпустимості внутрішніх суперечок, коли єдина глобальна проблема – фронт.

Олена Кондратюк також відзначила мирні мітинги як важливий прояв волі народу та подякувала учасникам акцій протесту та поліції за зразкове проведення.

Особливу рефлексію віцеспікерка присвятила активній молоді, погодившись з оцінкою Валерія Пекара. «Виросло нове покоління активної молоді, яке відчуває цінність держави та інституцій. Для неї не стоїть питання європейського вибору – це вже невід'ємна складова особистої системи цінностей. Це справді величезний прогрес для суспільства», – зазначила вона.

«Ця молодь дає мені особисто величезну надію та оптимізм. Молодь треба не лише слухати, але й чути! Сама колись такою була», – підсумувала Олена Кондратюк.

Як відомо, Олена Кондратюк обіймає посаду заступниці голови Верховної Ради України з 29 серпня 2019 року. У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО «Батьківщина» (№5 у списку), є членкинею політичної ради «Батьківщини». На президентських виборах 2019 року Кондратюк була технологом виборчої кампанії Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, народний депутат від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко у своєму пості у Facebook дорікнув колегам, які підтримали скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ й САП. Серед тих, хто проголосував «за», – і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.