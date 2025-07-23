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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

У НАБУ і САП було достатньо часу, щоб показати, що правосуддя є

glavcom.ua
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Купа корупціонерів залишаються поза кримінальним переслідуванням

Не розділяю зраду довкола 12414. Можна сперечатись щодо процедури, як це було зроблено, але по суті нічого катастрофічного не сталось.

Я точно не є виборцем Юлії Володимирівни, але тут з нею важко не погодитись. Всі ці антикорупційні органи, іноземні наглядові ради, щедре фінансування не врятували нас ані від корупції, яка розрослась до нечуваних масштабів, ані від зливів інформації, ані від російських «кротів».

Купа корупціонерів залишаються поза кримінальним переслідуванням. Немає справ щодо мільярдних оборудок на державних підприємствах, де сформовані ті ж іноземні наглядові ради.

Нагадаю, свого часу «Батьківщина» підтримала створення антикорупційних органів в надії, що вони зменшать корупцію. Коли стало зрозуміло, що цього не сталось, фракція системно їх критикувала, тому вчорашні голоси закономірні. Рішення непопулярне, але в даному випадку – послідовне.

У НАБУ і САП було достатньо часу, щоб показати, що правосуддя є, що воно невибіркове і невідворотнє. Чи було це зроблено? Ні. Так, судова гілка тут теж постаралась, але це не привід виправдовувати інші органи. Принаймні зробили спробу це змінити. Будемо бачити, наскільки вдалу.

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Джерело
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Теги: САП НАБУ правосуддя

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Олег Постернак

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