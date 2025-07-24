Садовий розкритикував Зеленського і Раду за рішення щодо НАБУ та САП

Садовий: незалежність НАБУ та САП — те, що відрізняє Україну від «русского міра»

Незалежні антикорупційні інституції є фундаментальною відмінністю України від «русского міра». На цьому наголосив мер Львова Андрій Садовий та заявив, що Львівська міська рада звернулася до президента та Верховної Ради з вимогою захистити незалежність антикорупційних органів. За його словами, без справедливості сильної держави не буде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Львівська міська рада висунула низку вимог, спрямованих на збереження та посилення антикорупційної системи України:

Зберегти інституційну незалежність НАБУ та САП: Ці органи мають залишатися вільними від будь-якого політичного впливу.

Переглянути Закон №12414: Необхідно повернути норми, що гарантують автономність антикорупційних інституцій.

Скасувати шкідливі поправки: Йдеться про зміни, які були внесені без належної експертизи та публічного обговорення.

Ініціювати законодавчі зміни: Потрібні нові законодавчі акти, які захистять реформу антикорупційної системи від будь-яких посягань.

Не допустити згортання реформ: Будь-яке згортання реформ ставить під загрозу довіру суспільства та міжнародних партнерів, що є потужним ударом по євроінтеграційному шляху України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський провів «дуже хорошу та предметну» телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.

Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).