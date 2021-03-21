«Слуги народу» засудили акцію протесту під Офісом президента

Нардепи закликали добиватися чесного суду іншими методами

14 нардепів з фракції «Слуга народу» оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Про це написав Микити Потураєва у Facebook.

У зверненні йдеться, що представники фракції «обурені екстремістським характером, якого набула протестна акція біля будівлі Офісу президента», та засуджують акти вандалізму, здійснені окремими мітингувальниками.

Також наголошується, що запорукою звільнення несправедливо звинувачених або засуджених людей стане перезавантаження судової системи та продовження реформ правоохоронних органів. Парламентарі вважають, що «саме на цьому мають бути сконцентровані зусилля» громадянського суспільства та активістів.

«Верховенства права та чесного і справедливого правосуддя в Україні слід добиватись вагомими та обґрунтованими вимогами, а не радикалістськими діями та популістськими лозунгами.

Ми закликаємо наших колег у владі взяти до уваги необхідність прискорення роботи з очищення судової системи», – написав Потураєв.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

До слова, Антон Геращенко підписав згоду на донорство у випадку смерті його мозку.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

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