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    Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня

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    Кравчук переніс операцію на серці - Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня
    Кравчук переніс операцію на серці
    Фото з відкритих джерел

    У Леоніда Кравчука зараз складний період реабілітації

    Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук знаходиться в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає УНН.

    На запитання, як почувається Кравчук, Арестович відповів: «Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік, операція на серці, це завжди дуже складно».

    За його словами, очолювати українську делегацію в ТКГ поки буде віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

    «Це буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, 29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. 21 липня голову української делегації вТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, хвороба голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.

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    Теги: міністр Леонід Кравчук президент Олексій Резніков радник
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    Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня